Hiina organiäris toimub jätkuvalt jõhker inimõiguste rikkumine

Rahvusvahelise koosseisuga tribunali kuuluvad juristid Ameerika Ühendriikidest, Iraanist ja Malaisiast, mainekas Suurbritannia advokaat Geoffrey Nice, kes tegeles varasemalt Serbia endise presidendi Slobodan Milošević juhtumiga, ning meditsiinieksperdid ja kirurgid. Tribunali hinnangul on nüüdseks kogutud piisavalt asitõendeid, et olla kindel, et Hiina organiäri on nii sisult kui mõõtmetelt inimsusevastane kuritegu.

Koonduslaagrid, mis Hiina võimude sõnul on vabatahtlikud ümberõppeasutused, tegelevad rutiinselt vangide alandamise, piinamise ja tapmisega. Kinnipeetavad on enamjaolt uiguurid, tiibetlased või riiklikku ideoloogiaga vastuolus oleva budistliku Falun Gongi liikumise liikmed, keda Hiina võimud on aastaid taga kiusanud.

Falun Gongi liikumine keelati pea 20 aastat tagasi, mil enamik liikmeid arreteeriti ning sellele järgnes seletamatu organidoonorite arvu kasv, rekordarv siirdamisi ning mitmete uute laborite loomine. Hiinas toimub aastas keskmiselt 69 300 organi siirdamist, mis on üle poole rohkem kui Euroopa Liidu riikides kokku. Võimude sõnul on siirdamised võimalikud tänu tõhusale vabatahtlike võrgustikule, kuid välisekspertide sõnul ei ole see arv kooskõlas ametliku doonorite arvuga, mis 2017. aastal oli vaid 5146. Kui enamikes riikides võib sobiva doonori leidmine võtta mitu aastat, siis Hiinas on võimalik saada siirdatud süda üheksa päeva jooksul. See saab olla võimalik vaid juhul, kui Hiina arstidel on püsiv ligipääs organidoonorite «farmile», kust saab lühikese ette teatamisega tellida sobiva organi.

Tribunali andmetel viidi koonduslaagrites läbi regulaarseid tervisekontrolle, mille käigus tehti uiguuridele, Falun Gongi liikmetele ning tiibetlastele vereproove, ultraheliuuringuid ja süste. Teistele vangidele tervisekontrolle ei tehtud. Meditsiiniekspertide sõnul on regulaarsed vereproovid vajalikud, sest organit vajava inimese organism ei pruugi antikehade tõttu võõrast organit omaks võtta ning seega tuleb esmalt sobivust hinnata. Ultraheliuuringutega kontrollitakse siseorganite struktuuri ja seisundit.

Samuti on tribunal koostöös Falun Gongi liikmete tagakiusamise uurimisega tegeleva organisatsiooni WOIPFG-ga kogunud salvestisi telefonikõnedest haiglapersonaliga, kes esitavad organitellimusi või jagavad selgitusi organite päritolu kohta ega vaevu varjama, et tegemist on vangide organitega.