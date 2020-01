Hammaste vahele kiilunud popkorn tõi kaasa avatud rinnakuga südameoperatsiooni

Nädalaid hiljem hakkas mees äkitselt öösiti higistama ja tundis väsimust. Eeldades, et tegu on külmetusega, pani Martin aja kinni arsti juurde, kus avastati südamekahinad. Veretestid viitasid aga põletikule. Arstid saatsid mehe koos vajalike ravimitega koju, kuid gripilaadsed sümptomid jätkusid. Martinil tekkis nahale verevalum, mis viitas bakteriaalsele endokardiidile. Viimase näol on tegu südame sisekesta bakteriaalse põletikuga, mis võib ravimata jättes tõsiselt kahjustada südameklappe.

Arstid ütlesid Martinile, et kui põletik oleks varem tabatud, olnuks võimalik seda antibiootikumidega ravida. Selle asemel läbis Martin peaaegu viietunnise operatsiooni, et põletikuline tromb jalast eemaldada ning lisaks tehti mehele avatud südamelõikus. Kolm päeva haiglas peale jalaoperatsiooni tekitas kehas kõrgema põletikutaseme. «Mu süda ei töötanud enam normaalselt, põletik oli südameklapi täielikult ära söönud,» rääkis mees portaalile Daily Records. Avatud südamelõikusega asendati mehe aordiklapp, parandati mitraalklappi ja raviti mädanikku. Mees ütles, et peab õnnelik olema, et ellu jäi ja ei söö enam kunagi popkorni.