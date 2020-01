Soomes on käsimüügiravimid kuni poole kallimad kui Eestis

EAÜ juhi Timo Danilovi sõnul selgus, et Soome apteegis on käsimüügiravimite hinnad oluliselt kõrgemad kui Eestis. «Võrdlesime kümmet enamlevinud käsimüügiravimit Eestis ja Soomes. Näiteks suukaudne Zyrteci lahus on Soome apteegis umbes 60 protsenti kallim kui Eestis (hind Eestis 4,28 ja Soomes 10,45). Samuti on oluliselt kallim laialtkasutatav Voltaren Emulgeli geel, mis Apotheka e-apteegis maksab 9,03, aga seevastu Yliopiston Online'i apteegis 19,73. Aspirini tabletid maksavad Eestis 3,05, Soomes aga 4,86,» tõi Danilov näiteid.