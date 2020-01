150 000 inimese geenikaardid valmis: loe, millal nendega tutvuda saab

Geeniproovide kogumine on toimunud alates 2002. aastast. 150 000 geenidoonorit on liitunud kahe viimase aasta jooksul. Geenikaardid on praeguseks valmis 150 000-le geenidoonoritele - kõikidele, kes liitusid kuni aastani 2018. «Eelmisel aastal liitunud inimeste geenikaartide tegemine algab tänavu ja selleks on rahastus ka olemas,» rääkis Eesti geenivaramu kommunikatsioonijuhi Annely Allik. Samas inimesed ise oma geenikaarte veel ei näe: see info hakkab nii patsientide kui ka arstideni jõudma kõige varem aastal 2022.