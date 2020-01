Perearst lahkab ketodieeti – miks, kellele ja millised on kõrvaltoimed?

«Ketodieedi puhul sunnitakse keha kasutama erinevaid energia saamise viise. Energia saamiseks põletab keha süsivesikute asemel rasva, jõudes seisundisse, mida nimetatakse ketoosiks,» räägib perearst. «Kuigi antud dieedi täpsed mehhanismid on ebaselged, arvatakse, et ketoosil on aju kaitset soodustav toime: erinevad uuringud on tõestanud, et pooltel epilepsiaga noortel inimestel oli pärast dieedi järgimist vähem krampe. Mõned varased uuringud on näidanud, et sellest võib olla kasu ka suhkruhaigete veresuhkru kontrollimisel,» selgitab Saadi, Ta lisab, et praegu tehtavates uuringutes vaadeldakse ketogeenset dieeti kui kehakaalu säilitamise strateegiat, hetkel on seda puudutavat objektiivset informatsiooni pigem vähe.