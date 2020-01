Euroopas kasutusel olev pestitsiid hävitab inimeste tervist

Teadlased uurisid püretroidide ehk ühe kõige levinuma pestitsiidigrupi mõju inimese tervisele. Inimesed kasutavad püretroide põllumajanduses ning ka elumajades parasiiditõrjeks. Püretroidid moodustavad 30 protsenti maailmas kasutatavatest pestitsiididest ning on laialdaselt kasutusel ka Euroopa Liidu riikides. Varasematest uuringutest on selgunud, et püretroidid võivad takistada aju arengut, vähendada viljakust ning suurendada mitme kroonilise haiguse nagu diabeedi, südamehaiguste ja Parkinsoni tõve riski.