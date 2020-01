Loe, kuidas erinevad liberaalide ja konservatiivide emotsioonid

Teadusuuringutest on selgunud, et konservatiivid ja liberaalid kogevad emotsioone erinevalt ja eri keha piirkondades. Tegemist on esimese uuringuga, mille käigus üritati kaardistada seda, kuidas ja millised emotsioonid inimest füüsiliselt mõjutavad ning kas inimese poliitiliste vaadete põhjal on võimalik ennustada, millises keha piirkonnas nad emotsiooni tunnevad. Emotsioonid võivad põhjustada pulsi tõusmist, iiveldust, seedeprobleeme, tuimust, värinaid ja pitsituse tunnet rinnus.