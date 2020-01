Söömishäirest taastuv teismeline: sõin 100 kalorit päevas ja nägin välja kui 60-aastane

23-aastane Lucas rääkis, et tema luukeret meenutav välimus pani teda välja nägema 60. aastasena. Lisaks oli ta nii nõrk, et pidi kasutama ratastooli ja ei saanud ennast pesta. Neli korda haiglasse sattunud Lucas jagab nüüd oma kogemust teiste noortega ja on tervislikus kehakaalus.

Kunagi 82 kilogrammi kaalunud Lucas jõudis oma madalaimas punktis 28 kilogrammise kehakaaluni. Naine piiras oma päevast kaloraaži 1500 kilokalorilt 200le. Ta kujutas ette, et ei saa enam varem söödud toite süüa. Näiteks sõi ta ainult poest ostetud pakendatud viilutatud õunu. Kui ta poisssõber tõi talle ühel päeval õunte asemel viinamarju, sõi neiu ühe ning näljutas ennast terve järgmise päeva, sest sõi midagi, mis polnud lubatud. «Minu mõtted ütlesid mulle pidevalt, et olen ahne ja paks. Tundsin kõikehaaravat süütunnet ning see oli kohutav,» sõnas Lucas portaalile.

Lucas on nüüd tervislikus kaalus, kuid väldib enda kaalumist, et mitte jälle söömishäire küüsi langeda. Neiu räägib oma kogemusest koolides ning loodab ühel päeval saada õpetajaks või töötada vaimse tervise alal. Lucase sõnul on anoreksia vaimse tervise haigus ning on oluline, et tervishoiutöötajad, kellega patsient kokku puutub mõistaksid seda. Näiteks ravis Lucast õde, kes ei mõistnud tema seisundit ja halvustas teda, öeldes, et Aafrikas lapsed nälgivad. Lucas usub, et tänu oma kogemusele saab ta ka teisi aidata.