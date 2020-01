Hong Kongis on poliitiliste rahutuste tõttu vaimse tervise kriis

Post-traumaatilise stressihäire esines 2019. aasta novembri seisuga 32 protsendil täiskasvanutest. 2014. aasta protestide järel oli see protsent kuus korda väiksem ehk häire esines viiel protsendil täiskasvanutest. See tähendab, et 7,4 miljoni elanikuga linnas on 1,9 miljonit post-traumaatilise stressihäire sümptomitega inimest.