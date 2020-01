Hooldekodu kohatasu satub kevadel löögi alla

Siiani tuli hooldekodul ise hea seista, et elanikud vajalikku meditsiiniabi saaksid. «Hooldekodude ühendus on pea 20 aastat taotlenud õigust osutada meditsiiniteenust, kui asutuses töötab õde ka teisel ametikohal. Meie elanikud on sageli väga halva tervisega ja vajavad abi koha peal,» rääkis Siht.

Mitmed hooldekodud võtsidki juba varem tööle õe haridusega hooldusjuhi või hooldaja, kes tänaseni tegi vajadusel süsti või sidus diabeetilist haavandit, kui koduõde polnud võimalik kiiresti kohale tellida. Tekkis ju küsimus, mida teha, kas jätta inimene abita? «Kõndisime nagu juuksekarva peal, kas meie tegevus on seaduslik või mitte. Enda õigustuseks mõtlesime, et kuna hooldekodu on võrdsustatud koduga, siis ka kodus pereliikmed, kes saavad arsti käest juhised, kuidas lähedast hooldada, teevad seda.» Õnneks inspektorid ei tülitanud, aga hoolealused olid paremini hoitud.

Sihi sõnul plaanivad nad hakata ise tervishoiuteenust osutama, kuna neil on juba ametis kolm õe kutsega inimest, nii et ka ühe töötaja puhkuse ajal õeteenus ei katke. Leidub ka hooldekodusid, kus tuleb alles õde otsima hakata ja maapiirkondades pole kindel, et töötajat on võimalik leida. «Mulle meeldib see, et hooldekodul on võimalik valida, kas võtta õde palgale või kasutada koduõe teenust,» tõdes Siht.

Hooldekodus hindab õde elanike terviseseisundit ja jälgib ravimite kasutamist. «Meil on perearstidega mõnus koostöö – ilmaasjata me neid ei tülita ja arstid usaldavad meid. Kui nad annavad meile mingid juhised, teavad nad, et me oskame nende järgi toimetada,» selgitas Siht. Telefoni teel peetakse nõu, kui on tarvis ravis muudatusi teha. «Arstid on tulnud vajadusel ka ise kohale.»