Teadlane: uued toitumistrendid võivad tõsta insuldiriski

Kasu ja riskid

Tihti ülistatakse taimetoidu tervislikkust. Ajakirjas British Medical Journal 2019. aastal avaldatud uuringus vaadeldi 48000 inimest 18 aasta jooksul. Leiti, et inimestel, kes sõid vegan- ja taimetoite, oli väiksem südamehaiguste risk, kuid insuldirisk oli 20 protsenti suurem. Teadlaste arvates võib seda seostada B12-vitamiini madala tasemega, kuid seose kinnitamiseks on vaja veel uuringuid.

Üks trend veel on populaarsust kogumas – see on toidu raiskamise vähendamine. Nimelt läheb maailmas aastas raisku ligi 1,3 miljardit tonni toitu, mis on kolmandik kogu toodetud toidust. Toidu kadu kiirendab kliimamuutusi, moodustades umbes 8 protsenti kogu kasvuhoonegaaside heitest. Saksamaal läheb aastas raisku umbes 18 miljonit tonni toitu. Berliinis avati hiljuti neljas pood, kus müüakse märkega «parim enne» toitu. Selliseid poode kavatsetakse avada ka teistes linnades. Meil on asi paremini organiseeritud ja paljudes poodides võib osta sellise märkega toitu. On ka poode, kus müüakse külmletis eraldi riiulil «kõlblik kuni» toitu märkega «tarbi kohe», mida võib ka külmutada, kuid mitte pärast kõlblikkusaja lõppu.

Ka toitlustuskohtades läheb toitu raisku. Berliini bussi- ja metroopeatustes näitab nutitelefonirakendus «Too Good To Go» (Liiga hea, et minna – autor.) kaardil restoranides pakutavaid sööke, mida saab osta enne sulgemisaja lõppu väga odavalt. Näiteks sushi portsjoni, mis tavaliselt maksab umbes kolm eurot, saab kätte euroga. Mitmeid enam-vähem sarnaseid rakendusi kasutatakse ka teistes riikides.

Kuldne kesktee

Raske uskuda, et kliimasoojenemise vältimiseks loomakasvatus hääbub, inimesed muutuvad taimetoitlasteks, loobuvad liha ja piima tarbimisest, hakkavad sööma sojavalgust valmistatud liha alternatiive ning jooma teravilja- või pähklijooke. Paljud liha alternatiivid on tugevasti töödeldud, sisaldavad palju lisaaineid ja nii mõnigi halvema kvaliteediga kui lihast valmistatud toode. Lehmapiimast peavad loobuma inimesed, kellel on laktoositalumatus ja lapsed, kellel on piimavalguallergia. Enamikele inimestele on piim aga hea kõrgekvaliteetse valgu, kaltsiumi, B12-vitamiini ja joodi allikas. Piim sisaldab ka magneesiumi, mis on oluline luude arenguks ja lihaste funktsioneerimiseks. Loomakasvatusest loobumine kahjustaks majandust ja annaks tugeva löögi maaelule.