Vähiravifondist abi saav Annika: näpud taastusid sedavõrd, et sain jõuludeks lähedastele kududa sokke ja kindaid

Taastumine keemiaravist on raske, aga juba parem kui esimesel korral. Ei ole enam nii paha olla ja liigesed valutavad ka vähem. Kuna ma juba tean, kuidas mul olemine peale keemiat on, siis saan end veidi rohtudega turgutada. Käimine on siiani vilets ja jalalabad on tuimad. Sellele vaatamata saan ma liikuda, väga ädiselt, aga siiski.

Eriti vahva on see, et mul hakkasid taas juuksed kasvama, nad on umbes 1,5 sentimeetrit pikad aga ikkagi juuksed!

Minu lapsed ja eriti lapselapsed annavad mulle igapäevaselt jõudu, jaksu ja tahtejõudu juurde, et veeta nendega veel võimalikult kaua ja rõõmsaid hetki koos. Ma pole kunagi varem oma lastega olnud nii lähedane kui nüüd. Ma südamest loodan, et ma saan seda veel nautida.

Täna ma tean, et mulle on kingitud võimalus olla veel koos oma laste ja lastelastega ja ma kavatsen seda maksimaalselt kasutada. Loomulikult on mul raskeid hetki, kus mõtlen, et ei jaksa enam, aga siis vaatan oma armasid nunnupalle ja teen kõik selleks, et näha nende näos veel pikka aega naeratust.

Ma tänan teid südamest, et te olete andnud mulle veel võimaluse olla oma perega koos. See teadmine on raske, et tuleb üks päev… aga samas on mulle antud veel võimalus olla olemas ja teha neid asju, mida ma väga armastan.

Minu kõige suuremad toetajad on minu lapsed ja ma näen kui raske on ka neil, samas on nad väga tugevad ja teevad kõik selleks, et meil oleks võimalikult palju ühiseid hetki.»