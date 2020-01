Ulatuslik nakatumine: Eestis levib HIV ennekõike seksuaalkontakti kaudu

HIV-positiivsetel inimestel soovitatakse end vaktsineerida kõikvõimalike haiguste vastu, et vältida näiteks haigestumist grippi või kopsupõletikku või papilloomiviiruse ülekannet seksuaalsel teel.

Ravi tulevik

Viirusekandjate ravi on väga palju arenenud, ent viirusevastase vaktsiini arendamisel suuri edusamme ei ole. Nii ootavad Eesti arstid pikisilmi kokkupuute-eelse profülaktika kasutuselevõttu. «Kui teame, et inimesel on suur oht HI-viirus saada, soovitame ravimeid võtta ennetavalt. Nii takistatakse viiruse püsimajäämist organismis,» rääkis Soodla, lisades, et see on mõeldud ennekõike homoseksuaalsetele meestele, kellel on palju seksuaalpartnereid ja kondoomita vahekordi. «Tahaksime aidata kaasa sellele, et riskirühma kuuluvad inimesed ei saaks HIV-d ega oleks meie eluaegsed patsiendid,» toonitas ta.

Samuti oodatakse uusi pikatoimelisi ravimeid, et patsient ei peaks iga päev tablette võtma, vaid piisaks ühest süstist kuni kolme kuu tagant. See ei tähenda suuremaid ravimiannuseid. Nimelt on leitud, et kui praegu kasutusel olevad toimeained süstida lihasesse, siis on nende lagunemis- ehk poolväärtusaeg pikem. See annaks võimaluse ravimit harvem manustada. «Lihasesse sütitava ravimiga raviskeemi oleks patsientidel kindlasti kergem jälgida ja see parandaks nende ravikuulekust,» on Soodla kindel.

90-90-90

HIV on levinud kogu maailmas ja Eesti on Euroopas üks suurema riskiga riike, ehkki esmakordselt diagnoosi saanud inimesi on paaril viimasel aastal Lätis olnud rohkem kui Eestis. Enamik maailma HIV-positiivsetest elab Aafrikas. Suur viiruseoht tuleb meile Venemaalt, kus on ainuüksi viimase aasta jooksul nakatunud hinnanguliselt üle miljoni inimese.

ÜRO on ellu kutsunud programmi «90-90-90». Soodla selgitas, et selle abil loodetakse järgmiseks aastaks diagnoosida 90% kõikidest viirusekandjatest, neist 90% võiks olla ravil ja järgmised 90% veres määramatu viirusega ehk kontrolli all hoitava viirusega. «Kokku võiksime hoida kontrolli all 73 protsenti kõikidest HIV-positiivsetest ja sedasi vältida uute inimeste nakatumist,» rääkis Soodla.