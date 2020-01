Inimeste normaalne kehatemperatuur langeb ning teadlased pakuvad välja selgituse

Saksa arst Carl Reinhold August Wunderlich mõõtis esimest korda inimese keskmise kehatemperatuuri ning alates 19. sajandil on see olnud 37 °C. Teadlased ütlevad nüüd, et keskmine kehatemperatuur langeb vaikselt ning põhjuseks võib olla põletiku vähenemine tänapäevases inimpopulatsioonis, vahendab Medical News Today.

Hiljutised uuringud 35 000 britiga on leidnud, et nende keskmine kehatemperatuur oli 36,6 kraadi. Stanfordi ülikooli professori Julie Parsonneti uuring leidis, et kehatemperatuuri muutumine alates 1851. aastast, mil see esimest korda paika pandi, näitab ajaloolist mustrit. Kehatemperatuur on pidevalt langenud 200 aasta jooksul toimunud keskkonnamuutuste tõttu, mis inimese füsioloogiat mõjutavad.

Parsonnet vaatas andmeid aastatel 1862, 1930, 1971, 1975, 2007 ja 2017. Kokku vaadeldi uuringus 677,423 temperatuuri mõõtmist. 2000. aastatel sündinud meeste kehatemperatuur oli 0,59 kraadi madalam kui 1890. aastatel sündinud meeste oma. Naiste kehatemperatuur on sama ajaga langenud keskmiselt 0,32 kraadi. See tähendab, et inimese keskmine kehatemperatuur langeb 0,03 kraadi ühe aastakümnega.

Parsonnet sõnas, et kehatemperatuur võib varieeruda nii inimeseti kui ka oleneda ajast, mil mõõtmine tehti ning inimese vanusest. Ta lisas, et keskmine temperatuur on muutunud, sest oleme füsioloogiliselt erinevad inimesed, kes olime minevikus. «Meie elukeskkond on muutunud, seal hulgas temperatuur kodudes, samuti on muutunud kokkupuude mikroorganismidega ning toit, millele meil ligipääs on,» seletas uurija.

Samuti usub Parsonnet, et keskmine ainevahetuse kiirus, mis viitab sellele, kui palju meie keha energiat kasutab, on aeglustunud. See võibki tuua põletiku vähenemise ning omakorda kehatemperatuuri languse. Põletik toodab valke ja tsütokiine, mis kiirendavad ainevahetust ja tõstavad kehatemperatuuri.