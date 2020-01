Teismeline tüdruk peab haruldase seisundi tõttu naermist vältima

Haruldase haiguse käes kannatab Suurbritannias umbes 22 500 inimest ning nõrkushoo võib esile kutsuda tugev emotsioon, erutus, viha või üllatumine. Billie Hodgson on oma seisundi tõttu hakanud naljakate sõprade seltsis vähem aega veetma, sest ta tunneb, et sõbrad peavad end tema seltsis tagasi hoidma ega saa lõbutseda. Billie hoiab oma elavast ja rõõmsameelsest iseloomust hoolimata pigem omaette, et avalikus kohas mitte piinlikku olukorda sattuda. Samuti tuli tal seetõttu loobuda soovist saada ämmaemandaks.