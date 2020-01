Arstid eemaldasid poisi söögitorust kanakondi

10-aastane poiss toimetati haiglasse alles kaks päeva pärast seda, kui kanakont oli tema söögitorru kinni jäänud. Poisi pere taipas, et midagi on valesti, kui lapsel väga kõrge palavik tekkis. Õnneks suutsid arstid luutüki edukalt eemaldada ning poisi elu päästa.

Teravate võõrkehade puhul on lisaks lämbumisele veel oht, et tekib kudede kahjustus, verejooksud või infektsioonid ning seepärast on oluline pöörduda kohe arsti poole, kui on kahtlus, et midagi kurku kinni jäi.