Günekoloog purustab sünnijärgse abordiga seonduvad müüdid

Kümne-aastase staažiga USA günekoloog Jennifer Gunteri sõnul tehakse aborti pärast 24. rasedusnädalat juhul, kui ohus on ema või beebi elu ning muud varianti ei ole. Põhjuseks võib olla kas loote anomaalia, infektsioonid või õnnetused, mis vajavad kohest meditsiinilist sekkumist. Sellised juhtumid on võrdväärsed nurisünnitusega, mis on tulevastele vanematele äärmiselt valus ja raske kogemus. Seetõttu on poliitikute väited, et naised ja arstid oma vabast tahtest üheksandal raseduskuul beebisid surmavad alatu ja jõhker viis valijate seas abordipiirangute õigustamise eesmärgil valeinfot levitada.

Riikliku statistika järgi on USA-s vaid 1,3 protsenti abortidest tehtud pärast 24. rasedusnädalat ning 91 protsenti abortidest enne 13. nädalat. Pärast 24. rasedusnädalat ei tehta naistele komplikatsioonide korral aborti, vaid kutsutakse esile sünnitus või tehakse keisrilõige ning beebi eest kantakse hoolt inkubaatoris, kuni ta on piisavalt tugev, et päris maailmas hakkama saada. Ometi levib konservatiivide seas info, mille järgi beebi pärast keisrilõiget hukatakse ning arstide sõnul ei vasta see tõele. Kõige sagedasemad komplikatsioonid, mille tõttu ei ole naisel võimalik rasedust lõpuni kanda, on südamehaigused, emaka või lootekoti rebenemine või tõsisemad infektsioonid, mida ei saa lootele kahju tegemata ravida.