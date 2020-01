Grippi põdenud nelja-aastane tüdruk jäi pimedaks

«Kui suudan ühe lapse haigestumise peatada, siis tahan seda teha,» ütleb Amanda Phillips, pimedaks jäänud tüdruku ema. «On kohutav näha, kui laps niimoodi kannatab.»

Jade DeLucia, kes sel hooajal gripisüsti ei saanud, jäi grippi mõni päev enne jõule ja veetis ligi kaks nädalat Iowa Steadi ülikooli lastehaigla intensiivravi osakonnas, vahendab CNN.

«On õnn, et ta ellu jäi,» tõdeb üks tema arstidest, doktor Theresa Czech.

Phillips märkas 19. detsembril, et Jade pole tavapäraselt ülevoolav.Tüdruk ütles: «Ema, ma ei tunne end hästi.» Järgmise päeva jooksul mõõdeti Jade`il paar korda madalat palavikku. Ravimid tõmbasid selle alla ja tüdruk läks tagasi mängima. «Ta jooksis ringi, oli lõbus, sõi normaalselt, küsis suupisteid,» meenutabb ema. «Mõtlesin, et see on kerge haigus, milest ta üle saab.»

Järgmisel hommikul oli pere valmis majast lahkuma, et veeta jõululaupäev Phillipsi vanemate juures. Kuid Jade polnud veel üles ärganud.

Kui isa läks teda kontrollima, lamas Jade voodis – ta ei reageerinud. Ta keha oli tulikuum.

Covenanti meditsiinikeskusesse jõudes hakkas Jade`i keha kontrollimatult värisema – tal oli krambihoog.

Jõululaupäeval selgus, et gripp oli ta aju kahjustanud. Arstid näitasid Jade'i vanematele magnetresonantstomograafia tulemusi. «Tema aju oli nagu «valgustatud jõulupuu»,» mäletab ema.

«Arstid ütlesid, et tal on märkimisväärne ajukahjustus ja et meie laps ei pruugi kunagi ärgata. Ja kui ta seda teeks, ei pruugi ta olla kunagi endine,» sõnab naine.

31. detsembril öeldi Jade'i vanematele diagnoos: äge nekrootiline entsefalopaatia, mis on tavaliselt põhjustatud viirusinfektsioonist.

Vanematel tekkis tunne, et pole lootustki, et Jade ärkaks. Arsti määratud steroidid alandasid aga ajuturset. Lõpuks said Jade`i vanemad häid uudiseid.

«Ta avas silmad, vaatas ringi. Ta pigistas kätt. Ja siis saime naeratuse!" rõõmustab ema.

Järgmiste päevade jooksul läks Jade`i seisund aina paremaks. Ta sai istuda ja süüa – nõudis šokolaadipudingut.

Kuid siis märkasid Jade'i vanemad ja arstid midagi. Kui ema asetas Jade`i lemmiklelu – valge ükssarviku – näo ette, tüdruk ei vaadanud seda. Kui talle visati väike pall, ei jälginud ta seda silmadega.

Silmaarst uuris olukorda ja tõdes, et nägemiselundkonnaga on asjalood korras. Probleem polnud silmades – nägemine oli kadunud, kuna kannatanud oli tema aju.