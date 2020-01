Arstid hoiatavad: SOS-pill ei pruugi ülekaalulistele naistele mõjuda

SOS-pill on hormonaalne rasestumisvastane vahend, mis tuleb sisse võtta 72 tunni jooksul pärast kaitsmata vahekorda. Mida varem pill võtta, seda suurema tõenäosusega see toimib. SOS-pill ei ole mõeldud regulaarseks kasutamiseks ning seda tuleks võtta vaid hädaolukordades.

Pilli toimeaine on levonorgestreel ning uuringutest on selgunud, et selle tõhusus raseduse ennetamisel võib sõltuda kehakaalust. Ühest uuringust selgus, et ravim ei ennetanud rasedust neil naistel, kelle kehamassiindeks oli 30 või üle selle. Sellest järeldus, et SOS-pillid ei pruugi toimida ülekaaluliste naiste puhul. Teisest uuringust selgus, et üle 70-kg kaaluvate naiste puhul ei pruugi ka Eestis müügil oleva SOS-pill ellaOne olla sama tõhus kui väiksema kaaluga naiste puhul.