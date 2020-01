Peeter ei jaksanud enam äkki joosta – tekkinud neerupuudulikkusest päästis ta võõralt saadud elund

«1996. aastal mängisin saalijalgpalli, kui tundsin järsku, et ma ei suuda enam joosta. Uue neeru sain 3,7 aastat hiljem, siiamaani töötab, kurat,» räägib Peeter elundidoonorlust julgustavas videos.

«See on tänuvõlg elu ees, selles kogemuses ma tahan teisi aidata. Ma ei tea, kes see inimene oli, kelle neeru ma sain, aga ma olen talle väga tänulik,» tähendab Peeter.

Neeruprobleemid viisid ta ka kokku naisega, kellega on jaganud elu ja katsumusi. «Ilus väike tüdruk oli, hakkamist ja särtsu täis,» sõnab Peeter. Tutvuti 1997. aastal, aga läks kolm aastat, enne kui lahvatas armulugu.

Uus elund on mõnikord aga hädavajalik. «Tänu sellele, et saime uue organi, on meie elu olnud väga ilus. Nägin oma poja kasvamist, poisist meheks,» rõõmustab Peeter.