Enamik inimesi ootab põlveoperatsiooniga liiga kaua

Esmaspäeval ajakirjas Journal of Bone and Joint Surgery avaldatud Northwesterni ülikooli uuring leidis, et suur osa patsientidest, kes saaksid kasu põlveliigese asendamisest proteesiga, venitab operatsioonile minekuga liiga kaua, kahjustades sellega enda liikuvust ja üldist tervist, vahendab USA Today