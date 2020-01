Haruldane reaktsioon ravimitele pani noore mehe seestpoolt põlema

Jonathan Lardi sõnul algas tema haigus kolm aastat tagasi silma sidekesta põletiku ehk konvjuktiviidi ja naha ketendamisega. Mees läks otsemaid haiglasse, kui tal tekkisid suus ja kurgus villid. Tundsin nagu mul oleks silmas väiksed klaasikillud. See oli väga ebamugav ja ma ei julgenud silmi katsuda ega hõõruda, sest tundsin reaalselt nagu võiksin oma silmi sellega vigastada. Mees kahtlustas Stevens-Johnsoni sündroomi ning tema kahtlused osutusid tõeks. Arstid käskisid tal lõpetada Lamotrigiini võtmist. Depressiooniravim on epilepsiavastane ning seda kasutatakse krambihoogude ja bipolaarse haiguse raviks. Ravimi infolehel on kirjas, et patsient, kellel tekib nahalööve, nõgestõbi, villid, naha koorumine või haavandid suu ja silmade ümbruses, peaks kohe arstiabi otsima.