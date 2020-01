Mida teha, kui kolleeg käib haigena tööl?

Lugeja küsib: Mul on üks kolleeg, kes käib pidevalt haigena tööl ja see hakkab häirima. Ühest küljest on väga ebameeldiv, kui kõrvallaua taga inimene päevast päeva nina luristab ja köhib ja kuna tal on ilmselgelt halb olla, teeb ta seetõttu töös vigu. Ma ei tahaks nakkust saada ja haigeks jääda. Mida kaastöötajad ja tööandja sellises olukorras teha saaksid?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Haigena tööl käimine on keeruline teema. Täiskasvanud inimestena ei jää me iga köha ja nohu tõttu töövõimetuslehele, sest siis viibiks me suure osa sügis-talvisest perioodist kodus. Kollektiivis töötades tuleb aga ka teistega arvestada. Paljudes töökohtades on mõeldud sellele, kuidas haigena tööl käimist vähendada, näiteks võtta tervisepäevi, töötada kodukontoris vmt. Ehk kui vähegi võimalik, tuleks kasutada võimalust olla kodus, kas siis tervisepäeval või teha tööd kolleege nakatamata.

Kui kaastöötaja käitub häirivalt, on pidevalt tööl haigena, mistõttu kannatab töö kvaliteet ning ta seab teised nakatumisohtu, tuleks sellest esmalt tööandjat teavitada. Teavitada ei ole vaja ettevõtte tippjuhti, piisab vahetust juhist, kes saab hakata probleemi lahendamisega tegelema. Lahendamisel võivad abiks olla ka töökeskkonnaspetsialist ja töökeskkonnavolinik. Esmalt tuleks töötajaga lihtsalt rääkida ning uurida, kuidas tema ennast tunneb - ilmselt pole ka temal haigena tööl olles kuigi hea olla. Tasuks läbi arutada, millised on võimalused olukorra lahendamiseks (kodus töötamine, tervisepäevade kasutamine jne).

Selles olukorras kehtib vana tõde, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Kui sa ise ei taha tööl haigestuda, siis püüa ka ise vältida tõbisena tööle tulemist ja teiste nakatamist. Loomulikult tuleb ette olukordi, kus mingi ülesanne tuleb ära teha hoolimata nohust, köhast ja üldisest halvast enesetundest, aga see ei ole nii iga kord. Iga köhatuse peale haiguslehele jäämine pole ilmselt mõistlik, ent kui tervis on sedavõrd kehva, et tööd korralikult teha ei saa siis tuleb koju jäämist tõsiselt kaaluda. Pole ju kasu töötajast, kelle töö tuleb ümber teha.

Töödel, kus on suurem oht haigete inimestega kokku puutuda, näiteks klienditeenindajad, müüjad, apteekrid tuleb mõelda töötajate vaktsineerimise peale. Selleks korraks on tegu küll hilinenud soovitusega, kuid see tasub teemaks võtta sügisel, kui gripi vastu vaktsineerimiseks on õige aeg.