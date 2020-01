Uuring leidis, et vererõhu tõusmise muster erineb sugude vahel

Teatakse, et keskmiselt tekib naistel südamehaigus umbes kümme aastat hiljem kui meestel. Teadusajakirjas JAMA Cardiolody avaldatud uuringus leiti, et vererõhk, mis on üks olulisemaid kontrollitavaid südamehaiguse riskifaktoreid, hakkab naistel nooremas eas ning kiiremini tõusma kui meestel. Seega võivad südamehaiguseni viivad füsioloogilised protsessid alata naistel nooremas eas, vahendab NBC News.

Teadlased kasutasid 43 aasta jooksul kogutud andmeid 32 833 inimese kohta vanuses 5-98. Kahekümnendates aastates naistel nähti kiiremat vererõhu tõusu kui samas vanuses meestel. See erinevus jäi sugude vahel püsima terve elu jooksul ning kehtis nii süstoolse kui diastoolse vererõhu näitaja ja pulsirõhu puhul. Samuti nähti seda peaarteri rõhus ehk keskmises rõhus arterites ühest südamelöögist teiseni.

Uuringu autor Susan Cheng sõnas, et meeste ja naiste fundamentaalne anatoomia ja füsioloogia on väga erinev. Ta soovitab kõigil tõusvat vererõhku jälgida, kuid naiste puhul on see eriti oluline. Chengi sõnul näitavad tema uuringu tulemused seda, miks naised on vastuvõtlikumad mõnele südamehaigusele ning seda erinevates vanustes. Cheng tõi näiteks, et kui 45-aastane naine ja samas vanuses mees läheksid arsti juurde ja nende süstoolseks vererõhuks mõõdetakse 140, siis peetakse mõlema soo puhul seda mõõtmist kõrgvererõhutõveks. Uue uuringu kohaselt tõusis aga aja jooksul naiste vererõhk rohkem ja kiiremini kui meestel, et jõuda 140ni.