Teadlased leidsid, et inimesed vananevad neljal eri moel

Teame juba mitmeid molekulaarseid kliinilisi markereid, nagu kõrge kolesterool, mis on eakate inimeste puhul ühised. Sel moel identifitseerisid teadlased neli erinevat bioloogilist rada, mis iseloomustasid nelja peamist vananemise tüüpi. Mõistes inimese vananemise tüüpi või tüüpe, võib olla võimalik seda aeglustada, vahendab Medical News Today.

Uuringus osales 43 tervet osalejat vanuses 34-68 aastat, kes läbisid molekulaarsete biomarkerite hindamise vähemalt viiel korral kahe aasta jooksul. See võimaldas uurijatel luua detailsed vananemise profiilid, et kaardistada osalejate erinevaid vananemise parameetreid.

Teadlased tõid välja neli erinevat vananemise tüüpi või rada:

Metaboolne, mis seostus ainete kuhjumise ja lagunemisega kehas,

immuunne, mis seostus immuunvastustega,

maksa vananemine, mis oli seotud maksafunktsiooniga ning

nefrootiline, mis seotus neerufunktsiooniga.

Snyder ja tema kolleegid seletasid, et inimesed, kellel on soodumus metaboolsele vananemisele võivad olla kõrgema diabeediriski all. Vananedes on neil kõrged veresuhkru näitaja hemoglobiin A1c tasemed.

Siiski märkisid uurijad, et inimesel võib olla eelsoodumus mitme erineva tüübi vananemiseks, mis tähendab, et tema terviseriskid on kombineeritud.

Lisaks vananemise tüüpidele, leidsid uurijad erinevusi vananemise kiiruses. Snyderi sõnul on vananemise tüüp rohkem kui vaid silt, selle teadmine võib aidata inimestel terviseriske maandada ja leida piirkonnad, kus kõige suurema tõenäosusega probleemid võivad esineda. Uuringutulemused näitavad, et vananemist on võimalik muuta paremaks.