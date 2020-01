Uuringus selgus üllatav terviseprobleem, mis põhjustab rohkem surmasid kui vähk

Teadlaste sõnul sureb maailmas sepsisest põhjustatud haigusseisundi tõttu iga kolme sekundi järel inimene. Sepsis tähendab, et infektsiooni tõttu on tekkinud kogu kehas põletik, mis kahjustab kudesid. Sepsis põhjustab peaaegu viiendiku ülemaailmsetest surmadest.

See on ligi viiendik – 19,7 protsenti – kõigist tol aastal maailmas aset leidnud surmajuhtumitest.

Kuid kuigi autorid väidavad, et nad on mures nii suurt sepsisesurmade arvu nähes, on see olnud veel tunduvalt kõrgem. Teadlaste hinnangul esines 1990. aastal 60,2 miljonit sepsise juhtu, mis on peaaegu viiendik ehk 18,8 protsenti suurem kui 2017. aastal.