Proviisor avaldab, mida suitsetamisest loobuda soovijad enim kardavad

«Apteeki suitsetamisest loobumise nõustamisele tulles tahavad inimesed eeskätt oma mure ära rääkida ja saada nõu, kuidas edasi toimetada,» rääkis proviisor Adamson. «Nad ütlevad sageli, et tunnevad end oma sõltuvusega omapäi jäetuna – ühest küljest vajavad nad tuge, et suitsetamisest loobumise plaanid läbi mõelda, teisalt aga kardavad enda läbikukkumist ning teiste pinnapealset mittemõistvat suhtumist ja hurjutamist.»

Jaanuari jooksul pakuvad mitmed Eesti apteegid koostöös Tervise Arengu Instituudiga suitsetamisest loobumise nõustamise teenust. «Julgustan kõiki, kel vähegi mõtteis suitsetamise maha jätmine, vaadata tubakainfo.ee lehekülge ja tulla seal välja toodud apteekidesse nõustamisele. Nõustaja on sõltumatu, ta ei survesta ega nõua loobumist nagu näiteks elukaaslane, vaid aitab inimesel ise oma mõtted korda seada ja loobumisplaani kokku panna,» sõnas Adamson.

Vastavalt suitsetamise ja sellealaste hoiakute uuringule on Eestis 87 protsenti suitsetajast mõelnud loobumisele. Paljud on loobumist proovinud, seda ka korduvalt, kuid see on siiski ebaõnnestunud. Uuringud on näidanud, et tubakatoodetest loobumise edukust tõstab oluliselt nõustaja kaasamine. Professionaalse nõustaja nõu ja toetuse abil võib tubakast loobumise võimalus olla koguni mitmeid kordi tõenäolisem, kui üksi loobumist katsetada.

Eestis on nõustamist pakutud juba mõned aastad haiglates paiknevates nõustamiskabinettides ja ka perearstide poolt, kuid näiteks Suurbritannia ja ka teiste riikide kogemus on näidanud, et apteekrite poolt pakutav nõustamine on sageli tõhusam. Kõrgemat efektiivsust võib seletada nii apteegi lähema paiknemisega patsiendi igapäevasele liikumisele ja ka võimalusega anda soovitusi töövälisel kellajal, lisaboonuse annab võimekus pakkuda nõustamist ja nikotiinasendusravi ühe visiidiga.

Apteegis toimuva tubakast loobumise nõustamise käigus määratakse suitsetaja nikotiinisõltuvuse tase, arutatakse, mis motiveerib patsienti tubakatoodete tarvitamisest loobuma, koostatakse patsiendi loobumisplaan ja jagatakse nõuandeid, vajadusel soovitatakse nikotiinasendusravi (NAR) käsimüügiravimitega või suunatakse patsient edasi tubakast loobumise nõustamise kabinetti või perearsti juurde retseptiravimi määramiseks.

Nõustamise juures on väga oluline, et tubaka kasutamisest loobuja arutaks nõustajaga läbi ja paneks kirja põhjused, mis motiveerivad teada suitsetamisest loobuma – on see siis tervis, soov mitte kahjustada enda ja oma lähedaste tervist, hoida kokku raha.

Nõustamise käigus koostatakse loobumisplaan, kuhu saab kirja kuupäev, mil inimene proovib suitsetamisest loobuda. Seejärel räägitakse läbi, mida teha enne seda kuupäeva, et loobumine ei oleks nii keeruline, millised võõrutusnähud võivad tekkida loobumise järgselt ja kuidas neid vältida ning vajadusel lepitakse kokku ka kordusnõustamise aeg.

«Apteeki võib nõustamisele tulla ka loobumisjärgselt 3., 5. või 7. päeval, juhul kui tubakast loobumise protsess raskusi tekitab ning tuge on vaja,» soovitas proviisor.