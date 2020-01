Loe, millistest toodetest satub organismi kõige enam kahjulikku alumiiniumi

Teadlased hoiatavad, et inimeste organismi satub alumiiniumi lisaks toidule ka mujalt. Alumiinium võib häirida kesknärvisüsteemi tööd, suurendada Alzheimeri tõve ning rinnavähi riski. Eriti ohtlik on alumiinium rasedatele ja väikelastele, sest see võib mõjutada nende aju arengut.