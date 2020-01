Loe, mis tekitab kehas pohmelli sümptomeid

Maks lagundab alkoholi, et neerud saaksid selle otsemaid välja filtreerida. Selle protsessi käigus tekkivad ainevahetuslikud ja põletikulised reaktsioonid tekitavadki pohmelli sümptomeid, vahendab The Conversation .

Pohmell on garanteeritud kui jood liiga palju. Kogus sõltub nii inimese tolerantsist, kui geneetikast ning sellest, kas etanooli fermenteerimise protsessiga moodustus ka mingeid teisi koostisosasid. Joomingu käigus tõuseb vere alkoholisisaldus pidevalt. Keha töötab kõvasti, et alkoholi lagundada, moodustades sellega kahjulikke hapniku vabu radikaale ja atsetaldehüüdi. Mida kauem etanool ja atsetaldehüüd kehas püsib, seda rohkem teeb see kahju rakumembraanidele, valkudele ja DNAle. Seetõttu töötavad keha ensüümid täiskiirusel, et töödelda atsetaldehüüd vähem mürgiseks koostisosaks atsetaadiks.