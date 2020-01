SARSilaadne uus tappev viirus levib Hiinast teistesse riikidesse

Neljapäeval sai kinnitust esimene koroonaviiruse nakkusjuhtum Tais. Samuti tuvastati sel nädalal viirus Jaapanis elaval mehel, kes oli eelnevalt reisinud Kesk-Hiina suurimasse linna Wuhani, kust uus haigus levima hakkas. Mees ütles, et ta pole külastanud meretoitude turgu, mida on seni seostatud haiguspuhangu tekkega.

Hiina on jaganud viiruse genoomi üle maailma teadlastele uurimiseks, aga uue haigustüve levikuga seoses on endiselt palju küsimusi. Teadlased ei välista, et viirus levib ka otsekontaktil inimeste vahel, mis loob võimalused suuremaks haiguspuhanguks.

Viirus on seni arvatud levivat loomadelt inimestele. Haigestunutel on tekkinud palavik, hingeldus ja röntgeniülesvõttel on tuvastatud kahepoolne kopsupõletik. Uude viirusse surnud kaks haigestunut on olnud üle 60-aastased.