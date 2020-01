Hea teada: mis juhtub kehaga kaks päeva pärast suitsetamisest loobumist?

Härmi sõnul tasub suitsetamisest loobuda alati. Ka siis, kui suitsetatud on juba mitu aastakümmet. «Loomulikult on tõsi, et mida vähem aastaid suitsetada, seda parem. Kuid tuleb meeles pidada, et loobuda tasub ka siis, kui oled selle tagajärjel juba tõsiselt haigestunud. Tubakast loobudes on suurem šanss haigusest paraneda või sellega toime tulla,» lisas Härm.