Arstid eemaldasid teismelise peenisest telefonilaadija

Seni teadmata põhjustel sisestas 13-aastane teismeline endale peenisesse telefonilaadija, mis peenises sõlme läks ning enam välja ei tulnud. Juhtme eemaldamiseks tuli talle teha operatsioon.

Teismeline lõikas laadija otsiku juhtme küljest ära ning sisestas selle 10 sentimeetri sügavusele nii, et see ulatus tema põieni. See põhjustas põies verejooksu, valu ja paistetust.

Arstid üritasid esmalt libesti abil juhet eemaldada, kuid see ei õnnestunud ning teismelisele tehti operatsioon. Teismeline taastus operatsioonist ning pääses ilma tüsistusteta, kuid arstid hoiatavad, et peenisesse asjade sisetamine on ohtlik ning võib põhjustada tõsiseid infektsioone, kudede kahjustust või seksuaalse võimekuse vähenemist tulevikus.