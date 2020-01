Eestis on täitmata 500 õe töökohta

Eesti Õdede Liidu juht Anneli Kannus kiitis tänasel õdede ja ämmaemandate aasta väljakuulutamisel töötavaid õdesid südikuse ja missioonitunde eest, viidates ühtlasi suurele läbipõlemisohule, mis õdede tööga kaasneb. «Kuna süsteemis on õdesid puudu, töötavad õed rohkem kui täiskohaga või teevad palju ületunde. Seega ohverdatakse oma tervis ja heaolu, et patsientide eest hoolitseda,» ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus õdede ja ämmaemandate aasta alguses.

Eestis töötab praegu umbes 8300 õde, kuid tervishoiusüsteemis on täitmata enam kui 500 töökohta. Vajadus õdede teenuste järele suureneb pidevalt ja õed on valmis võtma rohkem vastutust, aidates näiteks krooniliste haigete seisundit jälgida. Selleks, et kasvav vajadus täita, on seatud riiklikuks eesmärgiks suurendada õdede arvu nii, et tuhande elaniku kohta oleks üheksa õde. Sellest eesmärgist jääb praegu puudu umbes 4000 õde.