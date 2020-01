Teadlased leidsid, et just feministidel on kõige parem seksuaalelu

Uuringute põhjal on kindlaks tehtud, et feministidel on keskmisest positiivsem kehakuvand ning enesekindlus suurendab mõlema partneri naudingut ja muudab kogemuse tähendusrikkamaks. Ebakindlamad inimesed on voodis passiivsemad ning muretsevad sageli liigselt oma välimuse ja iluvigade üle, mis takistab neil vahekorda nautimast.

Feminism parandab naiste enesehinnangut ja kindlustunnet ühiskonnas, mis kandub üle ka nende seksuaalellu. Rahulolu oma füüsilise välimusega suurendab tõenäosust, et naised ise initsiatiivi näitavad. Teadusuuringutest on selgunud, et feministid reageerivad seksuaalsetele stiimulitele intensiivsemalt ning on eelmängu ja vahekorra ajal aktiivsemad.