Millele viitab lümfisõlmede suurenemine?

Lümfisõlmed suurenevad juhul, kui sinna on sattunud mingi võõraine (bakter, viirus, kasvajarakk vms). Lümfisõlmes tekib põletik, kusjuures tavaliselt suurenevad sõlmed just selles piirkonnas, kus esineb haigus (näiteks angiini korral kaelal ja lõua all). Vastusena infektsioonile suurenenud lümfisõlmed on valulikud ning pehmed.