Perearst avaldab: kas valgupulbrid on tervisele ohutud?

Lihaseid on võimalik kasvatada ainult treeningute ja vastava dieedi abil. Selline dieet peab sisaldama õiges vahekorras valku, süsivesikuid ja rasva, sest siis ei kasuta keha kogu söödud valku lihaste ehitamiseks – ülejääki kasutatakse energiaallikana. «Valgud sisaldavad aminohappeid, mis on aluseks lihasmassi suurendamiseks, kuid ainuüksi valgurikaste toitude söömine lihasmassi ei suurenda,» sõnab perearst ja lisab, et valgupulbrid on üks populaarsemaid lihaste kasvu soodustavaid ja toetavaid toidulisandeid.

Valgulisandeid võib võtta enne treeningut, treeningu ajal ja pärast treeningut, et parandada jõudlust ja kiirendada taastumist. «Valgusegud ei sobi toidukordade asendamiseks, kuna nad ei sisalda kõiki vajaminevaid toitaineid ja on teada, et hobisportlased võivad valgurikka toiduga keha valguvajadust kompenseerida ning ei pea valgupulbreid, batoonikesi või kapsleid lisaks tarbima,» nendib doktor Saadi. «Samuti on tõendeid selle kohta, et pikas perspektiivis võib valgu tarbimine liiga suurel hulgal suurendada osteoporoosi riski ja süvendada juba olemasolevaid neeruprobleeme,» hoiatab ta.