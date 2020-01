Naine tappis silmatilkadega oma mehe

New York Timesi andmetel manustas Lõuna-Carolina osariigis elav endine medõde Lana Sue Clayton kolme päeva vältel oma mehe jookidesse silmatilku, mille peamine toimeaine osutus sellises koguses surmavaks. 53-aastane Lana Sue tunnistas oma süüd ning ka seda, et tegutses teadlikult. Naine mõisteti oma abikaasa tapmise eest 25 aastaks vangi.

Kohtus väitis Lana Sue, et tegi seda vaid selleks, et mehel veidi halb hakkaks ega teadnud, et silmatilgad eluohtlikud on. Naise kaitsjate sõnul kannatas ta posttraumaatilise stressihäire all ning mees oli temaga olnud vägivaldne.