Kas libesti on tervisele ohutu?

Toode kantakse otse intiimpiirkonna limaskestale, mis suurendab oluliselt selle imendumist vereringesse. Teadlased on ühel nõul, et selleks, et libesti oleks turvaline, tuleks muuta suurem osa libestite koostist.

Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on mitmed libestid tervisele kahjulikud, sest need suunavad kudedest ja rakkudest välja niiskust ning mõjutavad intiimpiirkonna pH-taset. Teadlased testisid paljusid müügil olevaid libesteid ning leidsid, et enamiku pH tase on liiga kõrge. Kui libesti pH-tase on üle 4,5 ühiku, võib tekkida limaskestapõletik.

Kuna libestid eemaldavad kudedest niiskust, võib see pikaajalise kasutamise tõttu kudesid kahjustada nii naistel kui ka meestel. Selle tulemusel tekib nahaärritus ning hävivad head bakterid, mis kaitsevad limaskesta nakkuste eest. Pikaajaline limaskestapõletik võib vähendada nii tupe kui ka peenise tundlikkust ning naudingut vahekorra ajal.

Samuti on libestitest leidud ohtlikke kemikaale, mis häirivad intiimpiirkonna loomulikku mikrobioomi. Kemikaalid põhjustavda ärritust, ebamugavustunnet ning suurenenud põletiku või nakkuste riski. Mõnes libestis leidub kemikaale, mis võivad pikaajalise kasutamise järel põhjustada vähki.