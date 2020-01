Kui reaalne on oht, et hiinlasi hirmutav viirus Eestisse jõuab?

SARSilaadne uus koroonaviirus on nõudnud Hiinas nelja inimese elu ja levinud üksikjuhtudel Jaapanisse ja Taisse. Eile teatasid teadlased, et kopsuviirus kandub edasi ka inimeste vahel ja seega pole nakatumise võimalus piiratud praeguse levila Wuhani linnaga, kus on sadu haigestunuid. Kui suur on oht, et viirus jõuab Eestisse?