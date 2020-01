Mida teada hiinlasi murdvast uuest viirusest, millele pole ravi

«Me teame, et see põhjustab kopsupõletikku ja ei reageeri antibiootikumravile, mis pole üllatav. SARS tapab 10 protsenti inimestest,» tõdes Poon uuest viirusest kõneldes.

Hiina kinnitas eile, et uus koroonaviirus võib levida ka inimeste vahel, vahendab CNN.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) pakub riikidele juhiseid, kuidas nad saaksid viiruse levikuks valmistuda, sealhulgas kuidas jälgida haigeid ja ravida patsiente.

Mida peaks teadma uue koroonaviiruse kohta?

Koroonaviirused on suur viiruste rühm, mis on levinud loomade seas. USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste andmetel nimetavad teadlased neid zoonootilisteks, mis tähendab, et viirust saab loomadelt inimestele edasi anda.

Koronaviiruse sümptomid

Viirusega nakatumise tagajärjel tekivad alguses tavaliselt kerge või mõõduka raskusega ülemiste hingamisteede haiguste sümptomid – need sarnanevad tavalise külmetusega. Koroonaviiruse sümptomiteks on nohu, köha, kurguvalu, valutada võib pea ja tekkida palavik, mis võib väldata paar päeva.

Nõrgenenud immuunsussüsteemiga inimestele, eakatele ja väikelastel on võimalus, et viirus võib põhjustada palju tõsisemat hingamisteede haigust nagu kopsupõletik või bronhiit.

On käputäis inimesele teadaolevalt surmavaid koroonaviiruseid. Lähis-Ida ägedast respiratoorsest sündroomist, mida nimetatakse ka MERS-viiruseks, teatati esmakordselt 2012. aastal ja see põhjustab ka hingamisprobleeme. Selle sümptomid on palju raskemad. Teadaolevalt suri MERS-iga nakatunud 10 patsiendist kolm kuni neli.

Raskekujuline äge respiratoorne sündroom, tuntud ka kui SARS, on teine koroonaviirus, mis võib põhjustada tõsisemaid sümptomeid. Esmakordselt tuvastati see Lõuna-Hiinas Guangdongi provintsis. WHO andmetel põhjustab see hingamisprobleeme, kuid kaasneda võib ka kõhulahtisus, väsimus, õhupuudus, hingamisraskused ja neerupuudulikkus. Sõltuvalt patsiendi vanusest oli SARSiga suremus 0–50 protsenti juhtudest – kõige haavatavamad olid vanemad inimesed.

Kuidas see levib?

Viirused võivad levida inimeste kokkupuutel loomadega. Teadlaste arvates said inimesed algselt MERSi kaamelitelt. SARSi alliktena kahtlustasid teadlased eksootilisi kasse.

Mis puutub inimeste vahelisse viiruse levikusse, siis tihti toimub see, kui puutuda kokku nakatunu kehavedelike ja eritistega. Sõltuvalt viirusest võib see levida köha, aevastamise või käepigistusega. Viirusega võib nakatuda ka puudutades midagi, mida on eelnevalt katsunud haige, ja seejärel puudutades oma suud, nina või silmi.

Koroonaviiruse ravi

Spetsiifilist ravi pole. Enamasti kaovad sümptomid iseenesest.

Arstid võivad sümptomeid leevendada, kirjutades välja valu- või palavikuravimi. Kurguvalu või köha korral võib aidata ruumi niisutaja või kuum dušš.

Juua tuleb palju vedelikke, magada ja puhata nii palju kui võimalik.

Kui sümptomid on tavalise külmetushaiguse omadest tõsisemad, tuleb pöörduda arsti poole.

Kuidas saab haigust ennetada?

Selle viiruste perekonna vastu pole vaktsiini, vähemalt veel mitte. MERS-vaktsiini katsed on käimas.

Nakkusohtu saab vähendada, vältides haigeid inimesi. Vältida tuleks silmade, nina ja suu puudutamist. Käsi tuleks pesta sageli seebi ja veega ning vähemalt 20 sekundit.

Haigena tuleks jääda koju ja vältida rahvahulki ja kontakti teistega.

Aevastades tuleks katta suu ja nina, ning desinfitseerida puudutatud esemed ja pinnad.

Koroonaviirus ja loomad