Viis üllatavat põhjust, miks eelistada kaerapiima

Kaerapiim on hea alternatiiv lehmapiimale.

Kaerapiim on tervislik alternatiiv neile, kes soovivad vähendada piimatoodete kogust oma toidulaual või neile, kes ei saa allergia tõttu lehmapiima tarbida. Kaerapiimas leidub mitmeid eluks vajalikke mineraale ja vitamiine ning taimsetest piimadest on see kõige keskkonnasõbralikum.