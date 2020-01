Süües terveks ehk taimetoidu eksperiment emaga

Kadri ema eksperimendi tulemused on suhteliselt ootuspärased. Ühes suurimas veganeid hõlmavas vaatlusuuringus Adventist Health Study-2 leiti, et uuringus osalenud täistaimselt toituvatel inimestel oli keskmine kehamassiindeks (KMI) normis 23.6, samal ajal kui lakto-ovovegetaarlaste ja segatoitu söövate inimeste keskmine KMI viitas ülekaalule (25.7 ja 26.3). 2017. aastal ilmunud süstemaatilises analüüsi ja metaanalüüsis (Yokoyama et al) leiti, et taimetoitu söövate inimeste üld-, LDL- ja HDL-kolesterooli tase on madalam võrreldes segatoitu söövate inimeste analüüsidega.

Kolesterool on kehale vajalik ehituskivi, mis kuulub näiteks rakumembraanide koosseisu ning kasutatakse hormoonide nagu östrogeen ja testosteroon tootmisel. 80% kolesteroolist toodab meie maks ning ülejäänud tuleb toidust. On teada, et meie keha suudab toota piisava koguse kolesterooli ning toidust lisa ei ole vaja juurde süüa. Kõik, mis on loomset päritolu, sisaldab rohkemal või vähemal määral kolesterooli, samal ajal taimsed toiduaineid kolesterooli üldse ei sisalda. Lisaks on uuringud leidnud, et kiudainete rohke toit aitab kolesterooli taset kehas vähendada. Kõrgenenud kolesterooli, eelkõige LDL-kolesterooli taset on seostatud peamiselt südame- ja veresoonkonna haiguste (südameinfarkt, isheemiline insult, perifeersete veresoonte haigused jm) tekkega. Südameinfartki ja ajuinsuldi järgselt lisatakse inimeste raviskeemi kohustuslikus korras kolesterooli langetav ravim statiin, kuigi uuringud on leidnud, et sama hea efekti saaks täistaimsetel terviktoitudel põhineva toitumisega. Boonusena jääb inimene ilma ravimitest tingitud kõrvaltoimetest.