Nahavähk rikkus aastaid solaariumit külastanud naise näo

Paari aasta eest märkas Carrie otsmikul pisikest heledamat laiku, mis aja jooksul suurenes. Naine proovis laigust vabaneda, kuid sisimas aimas, millega tegu. Arstid kinnitasid, et tegemist on basaalrakulise nahavähiga, mis vajas kiiret sekkumist. Esialgu eeldas naine laigu suuruse põjal, et operatsioon tuleb kerge ning arm jääb väike, kuid arstid selgitasid, et vähi tegelik ulatus ei paista naha pinnal välja.