Teadlased selgitasid välja, mis on kõige tõhusam viis terroristide üle kuulamiseks

Liverpooli Ülikooli teadlased selgitasid välja, et kõige tõhusam viis võimalike terroristide ja teiste kurjategijate üle kuulamiseks on inimlik ja mõistev strateegia. Leiti, et see suurendab tõenäosust, et ülekuulatavad teevad uurijatega koostööd ning kiirendab protsessi.