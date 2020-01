Terviseekspert: tubakatööstuse manipulatsioonid kordavad ajalugu

E-sigarettide kasutamine soodustab segatarvitamist

Kui e-sigaret oleks tubakast loobumise toode, peaks e-sigaretile kohalduma ravimite ja meditsiiniseadmete turule toomise tingimused, sest loogiliselt võetuna peaks enne turule laskmist tõestama toote ohutust ja efektiivsust. Paraku on uute tubakatoodete puhul protsess olnud tagurpidine: kõigepealt lastakse toode vabalt müügile ja siis tervisespetsialistid peavad justkui tagantjärele tõestama nende mõju tervisele. On selge, et e-sigarettide tootjaid ja turundajaid ei huvita sugugi suitsetamisest loobujad, vaid töötatakse eesmärgiga aegamisi turuosa suurendada ja enam uusi tarvitajaid leida. Sageli hakkavadki suitsetajad tarvitama tavasigarette ja e-sigarette segamini, mis tähendab, et organismi satub lisaks tavasuitsule ka aineid, mida leidub e-sigaretis, ning nende koosmõjus võivad tekkida omakorda uued tervist kahjustavad ainekooslused.

Tõenduspõhised võimalused nikotiinisõltuvusest vabanemiseks on olemas

Suitsetamisest loobumisel ei kasutata sigarettide alternatiive, vaid nikotiini asendusravi, mis on apteekides kättesaadavad plaastrite ja närimiskummide kujul. Oluline on sisuline erinevus e-sigarettidest, sest loobuja peab sõltuvusest vabanemisel ületama nii käitumuslikke kui ka neurobioloogilisi barjääre.

Nikotiini asendusravi kasutatakse vastavalt raviskeemile, mis määratleb nii kasutatavad doosid, manustamise viisi kui ka ravi pikkuse (umbes 8 nädalat), mille jooksul doosi alandatakse ja kauem tooteid edasi ei tarvitata. Nikotiini asendusravi plaastrite puhul ei saa inimene sama suurt kogust nikotiini kui suitsudest või e-sigaretist. Samuti ei kõigu nikotiini hulk veres üles-alla nagu suitsetamise või e-sigarettide tarvitamise puhul, vaid hoitakse selle ühtlast nivood. Kuna puuduvad kliinilised uuringud, mis tõestaksid e-sigarettide efektiivsust ja ohutust meditsiinitootena, ei saa neid võrrelda apteegis müüdavate tubakast loobumise vahenditega.

Lisaks tuntumale nikotiini asendusravile on ka teisi meditsiinilisi suitsetamisest loobumise vahendeid. Perearst või tubakast loobumise nõustaja saab välja kirjutada ka tablettravimeid (varenikliin, bupropioon), lisaks saab professionaalilt ka nõustamist, mis aitab hoida motivatsiooni. Uuemail andmeil annab raskematel juhtudel häid tulemusi just erinevate ravimite kombineerimine, kuid kindlasti tuleb väga hoolikalt jälgida inimese kaasuvaid haiguseid, kasutatavaid ravimeid jne. Üldiselt on kõik loobumisviisid tõhusamad professionaalsete nõustajate kaasabil, kes aitavad kogu protsessi kavandada. Samuti on väga oluline lähedaste toetus (nt ühel abikaasal on raske suitsetamisest päriselt loobuda, kui teine edasi suitsetab, sõprade mõju jne).

E-sigaret on sõltuvuslõks paljudele noortele

Suur osa teadlaskonnast ja rahvatervise spetsialistidest üle maailma on mures e-sigarettide massilise turule tuleku pärast, sest nende kvaliteet on väga kõikuv, tooted on pidevas muutumises ning pikaajaliste tervisemõjude hindamiseks on vaja rohkem aega. Maailma Terviseorganisatsioon ja Maailmapank juhivad tähelepanu, et e-sigaretid ja teised tubakaga sarnaselt tarvitatavad tooted normaliseerivad suitsetamist, suurendavad nikotiinisõltuvust noorte hulgas ja toovad nad taas ringiga tagasi tavasigarettide juurde.

Eelmisel aastal ajakirjas British Medical Journal avaldatud artikkel toob välja, et Kanada noorte hulgas suurenes e-sigarettide tarbimine 2017. ja 2018. aasta võrdluses 74 protsenti. Kuigi tootjad väidavad, et need tooted on mõeldud täiskasvanutele ja tubakast loobujatele, saab neist paraku sõltuvuslõks paljudele noortele.

Viimase kümnendi jooksul on igapäevasuitsetamine vähenenud meeste seas 15 protsenti ja naiste seas 4 protsenti. 2018. aasta täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu järgi on Eestis igapäevasuitsetajaid 17 protsenti täiskasvanud rahvastikust. E-sigarette tarvitab iga päev vaid 1,5 protsenti inimestest.

Viimasest kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust nähtub paraku suundumus, et aina rohkem lapsi Eestis alustab suitsetamist e-sigaretti proovides. Elu jooksul on e-sigaretti proovinud 36 protsenti poistest ja 24 protsenti tüdrukutest. E-sigaretti on proovinud 9 protsenti 11-aastastest, 30 protsenti 13-aastastest ning 51 protsenti 15-aastastest.