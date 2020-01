Optometrist selgitab: kuidas leida sobiva hinnatasemega prille, mille kvaliteeti saab usaldada?

«Tegelikult ei pea prillid olema tingimata kallid, et saada endale kvaliteetsed raamid ja klaasid,» sõnas Instrumentarium Eesti optometrist Merle Väljari, lisades, et eelkõige peaksid prillid olema personaalselt määratud, õige nägemisteravusega, mugavad ja lisaks sobituma välimusega, sest vaid nii on lootust, et inimene neid ka päriselt kannab.

Optometristi sõnul kujuneb prillide hind laias laastus klaaside tüübist ning prilliraamide maksumusest, olulist rolli mängivad seejuures klaaside tugevus ja silmavahe ning raamide asetus silmade ees. Klaaside tugevuse puhul pole vahet, kas tegu on pluss- või miinusklaasiga, hinna kujunemisel on teguriks klaaside paksus ja diameeter.

«Selleks, et suurema tugevusega klaasid oleksid prilliraamide sees ilusad ja sobituksid sinna tehniliselt, tuleb need valmistada õhendatud materjalist, mis erineb tavaklaaside hinnast,» ütles Väljari ja selgitas, et kõigile ei pruugi sobida ainult ühevaatelised klaasid, vaid on vaja erineva tugevusega mitmevaatelisi klaase, mis oma erilise valmistustehnoloogia tõttu muudavad klaaside hinna kallimaks. Seda enam on oluline külastada optometristi või silmaarsti, kes määrab klaaside tugevuse vastavalt silmadele.

Prilliraamide puhul sõltub nende hind eelkõige kvaliteedist, kasutatud materjalist ja sellest, kas raamid on käsitsi kokku pandud või mitte. «Esmapilgul võivad kaks prilliraami välja näha sarnased ja suurim erinevus tundub olevat vaid hinnas, kuid kallimatel prilliraamidel on disainitud originaalmudel, kasutatud kvaliteetsemaid ja hinnalisemaid materjale ning kaunistusi,» kirjeldas Väljari.

Siiski võib Instrumentariumi optometristi hinnangul leida ka odavamast hinnaklassist prilliraami, mis täidavad oma eesmärki ning näevad head välja. Kui inimesele sobivad kõige tavalisemad ühevaatelised klaasid, siis selliste prillide baaspakett algab 100 eurost. Oluline on anda enda ootustest ja võimalustest optikakaupluses teada, sest nii suudetakse leida parim võimalik variant.

Prillidesse peaks investeerima juba seepärast, et lisaks nägemise parandamisele tõstab see ka elukvaliteeti. «Kui inimese nägemine on kehv ja ta ei kanna prille, siis on suurem oht sattuda näiteks autot juhtides liiklusõnnetusse, kuna halvenenud nägemisega väheneb ka reaktsioonikiirus, mistõttu ei riskita mitte ainult enda, vaid ka kaasinimeste tervise ja eludega,» kinnitas Väljari.