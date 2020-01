Teadlased avastasid, kuidas stress juuksed halliks muudab

Siiski ei olnud teadlased päris kindlad, kuidas stress meie juukseid mõjutab. Sao Paolo ja Harvardi ülikooli teadlased leidsid, et stressi mõju seostus melanotsüüdi tüvirakkudega, mis toodavad melaniini ja on vastutavad juuste ja naha värvi eest. Teadlased said katsetes hiirtega oma väitele ka tõestust. Nüüd teatakse kindlalt, et stress on vastutav kindla muutuse eest juustes ja nahas.