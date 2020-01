Kodudes leiduvad kemikaalid röövivad lastelt IQ punkte

New Yorgi teadlaste uuest uuringust on selgunud, et kokkupuude pestitsiidide, süttimisvastaste kemikaalide ja raskmetallidega lapsepõlves vähendab IQ taset. Teadlased leidsid, et ajavahemikus 2001–2016 kaotas 738 000 last süttimisvastaste kemikaalide ja pestitsiidide tõttu 162 miljonit IQ punkti.

Uuring kestis 16 aastat ning selle vältel võeti vereproove eri vanuses lastelt, et välja selgitada iga kemikaali mõju laste kognitiivsele võimekusele. Leiti, et sage kokkupuude süttimisvastaste kemikaalide ja pestitsiididega häirib neerude ja aju tööd ja takistab kilpnäärmel aju arenguks vajalike hormoonide eritamist. Kui kemikaalidega puutuvad kokku lapsed, võib see põhjustada õpiraskuseid, tähelepanuhäireid, käitumisprobleeme ja suurendada autismi riski. Samuti tehti kindlaks, et mida suurem on kokkupuude kemikaalidega, seda madalam on laste IQ.