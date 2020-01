Vähiravifond Kingitud Elu panustas mullu Eesti inimeste tervisesse üle 3 miljoni euro

Vähiravifondile said toetuda ligi 200 Eesti inimest, keda ei saanud aidata haigekassa. Abisaajatest noorim oli 27-aastane ning patsientide hulgas andsid mullu eriti tooni noored emad ja isad, kel kodus alaealised lapsed. Kümneid inimesi toetas vähiravifond rohkem kui korra aasta jooksul.

«Vähiravifond on liikunud aasta-aastalt järjest suuremate numbrite poole. Aga eelkõige teeb meid tänulikuks ja alandlikuks tõsiasi, et fond on saanud jätkuvalt toetada kõiki Eesti inimesi, kes meie poole abi saamiseks pöörduvad ja meie sihtgruppi kuuluvad. Keegi ei ole pidanud jääma ilma lootusest ja veel ühest õlekõrrest,» ütles Vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu.