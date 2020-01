Lapsepõlves kogetud kiusamine avaldab negatiivset mõju ka 40 aastat hiljem

Kiusamise alla kuulub solvamine, narrimine, kuulujuttude levitamine, füüsiline vägivald, tõrjumine, ähvardamine ja seksuaalne ahistamine. Sage kiusamine mõjutab negatiivselt inimese enesekindlust, ellusuhtumist ja nägemust maailmast. Varasematest uuringutest on selgunud, et kiusamine suurendab depressiooni, ärevushäirete, unehäirete ja enesetapumõtete riski.

Kiusamine põhjustab kroonilist stressi ning pikaajaline stress mõjutab oluliselt lapse arengut. Näiteks on kindlaks tehtud, et kroonilist stressi kogenud lapsed on sagedamini haiged ka täiskasvanutena ning reageerivad negatiivsemalt ka kergematele tagasilöökidele elus.

Samuti on kindlaks tehtud, et sageli kiusamist kannatanud inimesed on suurema tõenäosusega hilisemas elus sageli haiged. Londoni teadlased leidsid, et kiusamise negatiivne füsioloogiline ja psühholoogiline mõju on tuvastatav ka 40 aastat pärast seda, kui kiusamine aset leidis.